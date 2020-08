Biella, sparito il quadriciclo elettrico del postino. Probabile goliardata di due ragazzi

Furto o goliardata a Biella? Questa è la domanda che è subito venuta alla mente ai Carabinieri intervenuti e alla stessa dipendente delle Poste italiane. Intorno alle 12,15 di ieri 12 agosto è stato portato via un quadriciclo elettrico in dotazione per la consegna delle lettere parcheggiato provvisoriamente in via Trieste durante una consegna.

Il mezzo è stato ritrovato poco distante in via Trieste circa 15 minuti dopo. Alcuni testimoni avrebbero affermato di aver visto due ragazzi impossessarsi del mezzo, risultato poi intatto. Probabilmente si tratta di una goliardata.