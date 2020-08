Vigliano, pre e post scuola: iscrizioni solo online fino al 4 settembre

Sono aperte fino al 4 settembre le iscrizioni ai servizi pre e post scuola, riservate a quanti abbiano reali difficoltà nel conciliare orari scolastici, lavorativi e cura familiare. Il servizio di pre scuola sarà attivo presso la scuola dell'infanzia ed entrambi i plessi di scuola primaria (Amosso e San Quirico).

Il post scuola sarà attivo presso la scuola dell'infanzia e, sperimentalmente, presso la scuola primaria di Amosso. Come per la mensa scolastica, l'iscrizione è possibile unicamente tramite lo specifico form on line, evitando così all'utenza di doversi recare fisicamente in Comune e di doversi attenere a precisi orari.

Il form è accessibile al link a fondo pagina. Sempre a fondo pagina, il link alla pagina illustrativa del servizio con le relative tariffe.