Cirio: "Da oggi tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia"

"Da oggi, d’intesa con il Ministero della Salute, ho dato indicazione alla sanità piemontese di sottoporre a tampone obbligatorio le persone che rientrano o provengono da Spagna, Grecia, Malta e Croazia".

Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in un post su Facebook, allegando l'ordinanza. Secondo il documento ministeriale, chiunque entri in Piemonte da questi Paesi dovrà fare un test molecolare nelle ore prima della partenza da mostrare al proprio arrivo, oppure segnalarsi subito alla Asl del territorio per sottoporsi a un tampone.

"Il dipartimento regionale di prevenzione lavora costantemente e con efficacia per tracciare ogni contatto - conclude Cirio -. Impegniamoci tutti per non vanificare gli sforzi fatti finora e continuare sulla via della ripresa". Di seguito il testo dell'ordinanza.

Files: Ordinanza Ministero Salute 12 agosto 2020 (241 kB)