Rosazza: le melodie di Angelo Comotto

Nella serata di venerdì 14 agosto alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Rosazza, si esibirà l'organista Angelo Comotto.Angelo Comotto è un musicista nato a Vigliano Biellese nel 1961, dopo il conseguimento della Maturità Classica, ha seguito gli studi musicali di organo, pianoforte ed armonica presso l’Academie de Musique “Prince Rainier III” di Monaco.

Si è laureato in Organo e Composizione Organistica presso l’Istituto Musicale della Valle d’Aosta il 4 luglio del 2011.Per alcuni anni è stato titolare dell’organo della Chiesa Parrocchiale di Vigliano Biellese e, in seguito, di quella di Saint Charles a Monaco.

Nel suo repertorio figurano musiche di autori italiani, francesi, tedeschi e spagnoli appartenenti soprattutto ai periodi barocco e romantico. Durante la serata ci delizierà con l'esecuzione delle seguenti sonate: J.G. Albrechtsberger (1736–1809) Praeludium G- mollFuga in B “B-A-C-H” Praeludium G-moll Fuga in d “Christus istestanden” G. Martini (1706–1784) Toccata III Sonata all’Offertorio II ElevazioneSonata sui Flauti III LargoToccata per il “Deo gratias”.J. Stanley (1713–1786) Voluntary IV (Op. 5)Voluntary IV (Op. 6) Voluntary VIII (Op. 6)