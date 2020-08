Fino ad ora strada e solitudine. Per Minni adesso è il momento di una famiglia

Minni è una micina che avrebbe voluto una casa dove vivere e una mamma che le desse quelle carezze mai ricevute...invece le sono state "regalate" la strada, la solitudine, la fame e la sopravvivenza...Adesso è il momento del suo riscatto, perché lei è una buona, una coccolona che deve recuperare gli anni vissuti da randagia.

Minni ha solo 5 anni, è sterilizzata, risulta fiv + (informatevi, non è una malattia ingestibile). Cerchiamo una persona che possa tenerla in casa. Si trova in stallo a Borgosesia. Adottabile in Piemonte e Lombardia. Chiamate per sapere di lei Enrica 345.2980629 - Manu 340.3926065.