Turismo biellese: un successo l'iniziativa per ringraziare gli operatori Asl FOTO

Sabato 8 e domenica 9 agosto, si è concretizzato l'appuntamento importante sia per il suo messaggio, sia per la grande risonanza che ha prodotto. Si tratta di ‘Grazie!!! - Un territorio che vi abbraccia…’, nato da un’idea di Fabrizio Calatti, guida escursionista della regione Piemonte che con alcuni suoi colleghi, ha infatti deciso di regalare due giornate di camminate a dottori e operatori sanitari che hanno speso le proprie forze nella lotta alla pandemia.

“La giornata di sabato - commenta Calatti - è stata incredibile: erano presenti anche delle guide provenienti da fuori Piemonte a supportare la nostra iniziativa, oltre ad assessori comunali e giornalisti. Abbiamo sfruttato il territorio e la sua storia per lasciare ai partecipanti un ricordo indelebile. Tenevo molto alla riuscita di questo progetto e infatti l’emozione è stata fortissima. Abbiamo anche deciso di fermarci per una tisana e per mangiare tutti insieme. E' stato un grande momento di condivisione”.

Domenica, invece, si sono presentate molte più persone. "É stato incredibile - continua Calatti - sembrava fosse un giorno di festa, proprio come lo avevamo immaginato. Abbiamo anche avuto l’occasione di far riscoprire un altro pezzo di storia ai partecipanti grazie al biglietto del pullman che è stato offerto a tutti gli operatori sanitari. Il viaggio ci ha dato un’altra opportunità per fornire ulteriori spiegazioni e curiosità dei luoghi che abbiamo attraversato. Mi sentirei di descrivere, tutta la giornata, come un ritorno al passato insomma, come quando la pandemia ancora non esisteva”.

“Non mi aspettavo - conclude Calatti - che le guide riuscissero così facilmente a non pensare al fatto che avessero 'sprecato' due giornate di lavoro partecipando all’iniziativa. La soddisfazione di essere riusciti a ringraziare coloro che hanno aiutato il nostro Paese a superare l’epidemia, però, è stata più gratificante del denaro. Abbiamo ricevuto ringraziamenti da tutti, dal comune all'ATL. Noi però dobbiamo ringraziare l’opportunità che ci è stata data. L’unione fra le guide e le istituzioni è stata veramente la nostra forza”.