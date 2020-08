Il Biella Rugby conferma il giovane pilone Zied Chaabane

Si allunga la lista delle conferme gialloverdi in previsione della prossima stagione sportiva. Rimane la Biella per la seconda stagione consecutiva, il giovane pilone destro Zied Chaabane. Il ventitreenne marchigiano, formato rugbisticamente tra le fila del Falconara Rugby: “Ho deciso di rimanere perché a Biella mi sono sentito come a casa, sia con la società che con i compagni di squadra. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per come si è concluso l’ultimo campionato, e vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato”.