Edilnol Biella, Niccolò Moretti e Luca Vincini completano il roster della prima squadra

Green line per la società rossoblu. Ecco il comunicato ufficiale della società. "Edilnol Pallacanestro Biella comunica l'ingaggio per la stagione 2020-21 di Niccolò Moretti e Luca Vincini. Moretti, play-guardia nato a Catanzaro il 15 marzo 2004, 185 centimetri, è figlio di Paolo, attuale allenatore di Imola, e fratello di Davide, appena tornato in Italia per indossare la maglia dell'Olimpia Milano. Nel corso della sua giovanissima carriera ha indossato le maglie di Pistoia e Borgo San Lazzaro, oltre a compiere tutta la trafila con le selezioni giovanili della nazionale italiana.

Ora arriva a Biella per iniziare una nuova fase di crescita nella sua giovanissima carriera. Luca Vincini, ala-pivot di 203 centimetri, è nato a Torino il 10 agosto 2003 e ha mosso i primi passi nelle giovanili del Cus Torino, mettendo in mostra tutto il suo talento che l'ha portato a indossare la maglia azzurra nelle selezioni giovanili. Due aggiunte importanti che dimostrano ancora una volta l'attenzione che Pallacanestro Biella rivolge ai prospetti in rampa di lancio del basket italiano".

Il Club Manager rossoblù Marco Atripaldi dà il benvenuto ai due nuovi arrivati. "Completiamo il roster con l’inserimento di due giovani che hanno scelto Biella come tappa fondamentale della loro crescita cestistica. Entrambi provengono da famiglie di basket e questo ci inorgoglisce ancora di più e rafforza la nostra identità di club laboratorio nello sviluppo dei giovani talenti”.