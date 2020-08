L’Assessore regionale in visita alla “Domus Laetitiae” di Sagliano

In questi giorni, l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino ha fatto visita alla “Domus Laetitiae” di Sagliano Micca, storica struttura biellese che da più di trent’anni, dedica una molteplicità di servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La Domus spazia dai servizi residenziali, a quelli diurni, a quelli riabilitativi e territoriali. L’ambulatorio, convenzionato con la neuropsichiatria e la medicina riabilitativa, vede 200 visite annue specificamente rivolte a bambini, soprattutto affetti da autismo, su oltre 5000 complessive.

Sono circa 200 coloro che prestano il loro lavoro, tra soci lavoratori e professionisti, a cui si aggiungono volontari e personale di servizio civile. L’Assessore ritiene che, da parte sua, sia fondamentale conoscere personalmente queste importanti realtà del territorio che operano a favore delle persone fragili con capacità e dedizione. Rileva poi che toccare con mano la passione con cui ogni giorno lavorano al fianco degli utenti faccia capire davvero quanto, in questo campo, le qualità umane, oltre a quelle professionali, siano un valore aggiunto fondamentale.

L’Assessore conclude complimentandosi con loro per come hanno saputo gestire la fase pandemica, rimodulando i loro servizi in modo rapido rispetto ai bisogni. Reputa altresì che sia essenziale per le Istituzioni valorizzare quelle che a buon diritto debbono essere definite eccellenze nel campo del sociale, di cui peraltro il Piemonte è estremamente ricco.