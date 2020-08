Cossato, "No alla Fiera di San Rocco", Barbierato (Pd): "Giunta Moggio senza iniziativa crea malcontento"

Presa di posizione del consigliere comunale Pd di Cossato, Marco Barbierato in merito al "no" per la Festa di San Rocco. Ecco la nota stampa diffusa dal politico. "Abbiamo appreso come tutti che a soli sei giorni dalla data in cui era prevista, la tradizionale Fiera di S. Rocco a Cossato non avrà luogo. Il motivo, secondo l'amministrazione, è che il DPCM che regola le misure anti Covid-19 vieterebbe le fiere. Questo nonostante ci siano autorevoli pareri delle associazioni di categoria nazionali, motivati e approfonditi, che spiegano chiaramente come quella parte della normativa si riferisca alle fiere campionarie e ai grandi eventi fieristici, non a quelle di paese paragonabili di fatto a mercati spostati in altra sede.

Bastava informarsi e andare oltre la semplice lettura da burocrate per capire che, con tutte le necessarie precauzioni del caso, anche la Fiera di S. Rocco poteva essere svolta, come del resto si è svolto il Luna Park e come si svolgono i mercati settimanali. Comunicare agli ambulanti il 'niet' a 6 giorni dall'evento è uno schiaffo diretto alle loro facce, che genera malcontento e scontro, oltre a creare figli e figliastri: in tanti oggi si chiedono "perchè la Fiera no e il Luna Park sì? Perchè a Cossato no e in altri comuni sì?". Di tutto abbiamo bisogno oggi tranne che di guerre e invidie tra chi dopo il lockdown ha bisogno come il pane di lavorare e non chiede altro che di poterlo fare, in sicurezza.

Ancora una volta la giunta Moggio nello svolgere il compitino senza un briciolo di iniziativa politica fa danno alla città, a riprova che ad avere idee 'ovvie, inutili e scontate' non è la minoranza che da mesi prova a spingere Cossato a reagire, ma questa amministrazione senza coraggio. La Città merita qualcuno che agisca e abbia la volontà politica di andare oltre lo scontato".