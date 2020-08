“Il riso non va in vacanza”: L’Azienda Agricola Catella accoglierà i clienti anche a Ferragosto VIDEO

Per tutto il mese di agosto, l’Azienda Agricola Catella ha scelto di restare aperta per accogliere i clienti, vicini e lontani.

“Ho scelto di tenere aperte le porte anche a Ferragosto perché lo trovo un modo molto bello per riallacciare i rapporti dopo il lungo periodo “a distanza” a causa del Covid” racconta Lucia, titolare. “Molte persone arrivano da molto lontano per portarsi a casa le nostre prelibatezze; accoglierli in un giorno di festa, è il minimo che possiamo fare per ringraziarli!”.





Tra le novità Catella, da agosto si è aggiunta la vendita al dettaglio di salumi, prosciutto cotto, prosciutto crudo e paletta biellese, tutte del territorio e di altissima qualità; si potranno acquistare piccole porzioni di “pezzi interi” (proporzionati alle esigenze) confezionati sottovuoto, non vengono perciò affettati sul posto dall’azienda.Cascina Catella si trova a nell’omonima via al numero 4, a Villanova Biellese (BI).Per info: www.risocatella.eu – Cell. 366 8151640Pagina Facebook: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>societaagricolacatella/