Mercoledì in Musica a Palazzo Ferrero: Roof Top

Proseguono gli appuntamenti musicali alla caffetteria di Palazzo Ferrero con la direzione artistica del Biella Jazz Club. Mercoledì 13 l'aperitivo sarà accompagnato da "Roof Top" un repertorio di classici del pop e soul rivisitato in una formazione in trio composta da Voce (Nale Giulia) Basso elettrico (Maurino Dellacqua) percussioni e cori (Alessio Fiorese). Per mercoledì 19 agosto è in programma il duo Francesco Benotti e Marianna Valloggi, chitarra e voce.