Schianto a Carisio: un mese dopo la moglie muore il medico biellese Vittorio Fiorani

A poco più di un mese dal tragico schianto che era costato la vita a Laura Bubani, anche il marito, Vittorio Fiorani, è purtroppo spirato. La coppia era stata coinvolta in un tremendo schianto a Carisio, in prossimità dello svincolo per l'ingresso nell'autostrada Torino - Milano, nella mattinata del 4 luglio scorso.

LEGGI ANCHE: "Schianto a Carisio: morta una donna, grave anche il marito. Entrambi biellesi".

Fiorani, ex primario di anestesia dell’ospedale di Biella, avrebbe compiuto 83 anni a dicembre, era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche e purtroppo, non ce l'ha fatta a superare le conseguenze dell'incidente. La coppia, conosciuta e stimata a Biella, lascia tre figli. Stamattina si sono svolti i funerali nella chiesa di San Paolo a Biella.