La biellese Carolina Lanatà ripulisce le spiagge di Sanremo con un manipolo di vacanzieri

Essere in vacanza al mare, per molte persone, significa relax, divertimento e spensieratezza. Si Può scegliere di prendere il sole, fare un bagno e dedicarsi ad un dolce far niente assieme ai propri amici, alla propria famiglia o al proprio lui o propria lei, a seconda di chi si sceglie come compagno di viaggio. Per Carolina Lanatà, invece, vacanza al mare è anche sinonimo per rimanere vigile sulla sua eterna lotta alla ricerca di rendere la Terra un posto più pulito. E a Sanremo è entrata in azione.

Nata a Biella, ora residente a Lessona, Carolina ha avuto la fortuna di girare il mondo nonostante gli appena 26 anni d’età, vivendo a Londra e a Addis Abeba (per citarne alcune). Ed è forse per questo che ha sviluppato il suo profondo senso civico, di rispetto e amore per il nostro pianeta. Pianeta che tiene a voler mantenere pulito e sano, evitando che possa essere distrutto dal suo nemico peggiore: l’uomo. Il pericolo più grande per la sopravvivenza della Terra è infatti la stessa specie che ha beneficiato, per millenni, dei suoi doni e dei suoi frutti e che ora gli sta restituendo tonnellate di materiali inquinanti e impossibili da degradare.

Nonostante si trovi al camping village “Villaggio dei Fiori” di Sanremo per rilassarsi e godersi qualche piacevole giornata al mare in compagnia di sua cugina, Carolina non può fare a meno di notare che vicino al suo alloggio, ci siano chili e chili di spazzatura. E questo, per una come lei, significa una sola cosa: tempo di agire. Allora, la mattina del 10 agosto, rapidamente inventa una piccola iniziativa nel suo camping, radunando una ventina di persone provenienti da diverse aree dell’Italia e dell’Europa, per far sparire tutta l’immondizia presente. E ci riesce. “Abbiamo tolto tanto materiale ma secondo me siamo solo all’1% di ciò che ci sarebbe da fare” racconta Carolina. Il gruppo dei turisti da lei capitanati, però, raccoglie ben 10 sacchi da 60 litri di immondizia e molti altri scarti tra cui batterie d’auto, catrame secco, tende da campeggio e materiale edile.

Afferma di essere contentissima per il fatto che la sua iniziativa abbia riscosso così tanto successo fra i turisti anche se per Carolina si tratti di una scena già vissuta molte volte. A Biella, infatti, fonda ‘cleanup.it', pagina Instagram che riunisce persone che condividono come lei il senso civico e la voglia di vedere un mondo privo di immondizia. Il gruppo nasce nella quarantena e nel post lockdown si trova più volte per andare a raccogliere rifiuti in giro per il Biellese, fra boschi, prati e piazze. Sanremo è quindi una semplice estensione territoriale per gli ideali della Lanatà che sembra avere progetti sempre più importanti: “Voglio contribuire a rendere migliori i posti dove ho vissuto - afferma - e sto già organizzando delle giornate simili a questa, a Londra e in Etiopia”.