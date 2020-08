Allarme scattato introno alle 11 di questa mattina, 11 agosto, a Candelo in via Debais per una presunta fuga di gas. L'odore forte esistente in zona da qualche giorno ha indotto i cittadini a richiedere l'intervento della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco.

In effetti è stato individuata la perdita e provvisoriamente messa in sicurezza in attesa dell'intervento della ditta di gas metano operante nel comune dell'hinterland di Biella.