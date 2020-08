Salussola: Sabato 15 agosto è l’Assunzione di Maria patrona della Parrocchia del Monte

Sabato 15 agosto è l’Assunzione di Maria patrona della Parrocchia del Monte di Salussola. Per quest'anno però, la Madonna delle processioni, così comunemente chiamata, resterà relegata all’interno della chiesa a causa delle restrizioni ancora in vigore. Per festeggiare la patrona ci sarà un triduo di preghiere, che terminerà con i vespri e la benedizione eucaristica di venerdì sera 14 agosto. Il giorno dopo, 15 agosto, ci sarà la messa alle 11. Ecco il calendario degli incontri: mercoledì 12 agosto alle ore 8,30 messa e triduo; giovedì 13 agosto alle ore 8,30 messa e triduo; venerdì 14 agosto alle ore 20,30 vespri e benedizione eucaristica; sabato 15 agosto alle 11 messa.