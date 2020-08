Ferragosto alla scoperta del Giardino Botanico di Oropa e del Geosito del Monte Mucrone

Il mese di agosto permette agli appassionati di montagna e di botanica di visitare molti Giardini Botanici delle Alpi. In quello di Oropa il personale sarà a disposizione dei visitatori per dare informazioni e distribuire materiale documentativo sulla conservazione delle piante, cercando di dare un'impronta di arricchimento culturale alla giusta e doverosa giornata di riposo e svago ed offrendo al pubblico che affluisce numeroso al Santuario la possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i suoi sentieri, approfittare della disponibilità del personale a fornire informazioni sull'ambiente e sulle caratteristiche della Riserva del Sacro Monte di Oropa e del Sito UNESCO (Patrimonio dell'Umanità dal 2003), accompagnare i propri figli o nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni: ad avvicinarsi, insomma, alla cultura, alla natura, al mondo delle piante e della biodiversità.