Cavaglià, tariffe TARI invariate per l'anno 2020

Notizie, foto, eventi. Queste sono le informazioni che si trovano sul profilo Instagram del Comune di Cavaglià, attivo dal 6 agosto e che si può seguire su @comune.cavaglia.

Intanto, nel consiglio comunale del 24 luglio, l'Amministrazione ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2020. "Le tariffe non sono cambiate - precisa il sindaco Mosé Brizi - e a settembre approveremo i regolamenti relativi a queste tariffe. Inoltre, abbiamo scontato 2/12 della tassa rifiuti, relativi ai mesi di marzo ed aprile, alle utenze commerciali chiuse durante il lockdown, in cui non hanno prodotto rifiuti".

Tra i prossimi interventi dell'Amministrazione le asfaltature delle strade comunali, con un investimento stimato in 30mila euro, e la riqualificazione dell'area mercatale, dove, nel mese di giugno, era stato necessario l'abbattimento degli alberi presenti sulla zona dei marciapiedi. "L'intervento - spiega il primo cittadino - consisterà nel rifare i marciapiedi e, in autunno, piantumare nuove piante, diverse da quelle precedenti che hanno rovinato i marciapiedi. Per quest'opera siamo in graduatoria in un bando per ottenere fondi per la riqualificazione delle aree mercatali".

Proprio in tema di area mercatale, il mercato di domani, mercoledì 12 agosto, si svolgerà presso la piazza Olivieri, con chiusura al traffico anche dell'adiacente via Giacomo Salino dalle 5 alle 16.