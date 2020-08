Cossato, Fiera di San Rocco annullata: scoppia la polemica con gli ambulanti

L'associazione Fieristi Italiana vorrebbe portare all'attenzione la situazione creatasi dell'annullamento della fiera di San Rocco di Cossato del 16 agosto, comunicato agli operatori ambulanti 6 giorni prima dell'evento, nonostante il comune abbia dato in precedenza volontà di metterla in sicurezza e svolgerla regolarmente come moltissime fiere ad oggi svolte e confermate in Piemonte. Gli operatori ambulanti si oppongono all'annullamento sentendosi denigrati e presi in giro.