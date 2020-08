Mongrando, l'assessore Nasso ai cittadini: "Importante informarsi, amministrazione disponibile"

L'Assessorato all'istruzione, servizi sociali e cultura del comune di Mongrando invita i cittadini ad andare a visionare il sito www.governo.it/it/curaitalia poiché sono presenti importanti novità di interesse Nazionale. Per chi non avesse la possibilità di visitare il sito, l'amministrazione comunale si rende disponibile, laddove possibile, a dare maggiori informazioni.

"E' necessario ed è doveroso, in questo particolare periodo storico - commenta l'assessore Luisa Nasso essere informati e cercare di non perdere tutte le preziose occasioni che ci vengono fornite per un rilancio dell'Italia stessa. E' riduttivo parlare in termini di colori politici oggi, è intelligente invece, cercare di approfondire e capire se ci sono norme da cui possiamo trarne un vantaggio. Si pensi ai bonus famiglia, ai bonus nuovi nati e molte altre iniziative, da chi deve ristrutturare a chi vuole andare in vacanza. Per questo vi invito a rimanere informati con tutti i mezzi di comunicazione disponibili e di visionare i siti INPS e Agenzia delle Entrate".