Graglia, al via la rassegna musicale Mille e una nota

Siete pronti ad arricchire la vostra estate con un po' di musica? Graglia e Muzzano lo sono!

La rassegna musica Mille e una nota torna come ogni anno e ha in serbo per voi nove giorni di musica non stop dal 10 al 19 agosto nelle diverse sedi di Graglia e Muzzano.

L'ingresso è gratuito ma si ricorda di telefonare a 015.2593649 oppure 339.5405600 per la prenotazione.

Ecco la locandina con il programma completo.