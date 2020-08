Sport Club Pralino seconda ai campionati italiani di categoria a Lignano Sabbiadoro

Dopo mesi di lockdown lo Sport Club Pralino è tornato ad allenarsi e il 4 e il 5 agosto gli atleti hanno partecipato ai campionati italiani di categoria presso la piscina olimpica di Lignano Sabbiadoro. Nonostante la dura ripresa hanno conquistato i gradini più alti del podio e ne è prova la giovane Giorgia Destefani che ha conquistato quattro ori nei 50/100/200 metri mono e 50 metri apnea. Anche Gaia Savioli ha fatto tripletta di medaglie d’oro nei 100/200/400 metri mono, mentre Carolina Trocca, da poco in acqua dopo un infortunio, ha vinto i 200 metri pinne e un argento nei 100 metri pinne. La sorella Greta Trocca si è invece posizionata terza nei 400 metri mono e quinta nei 200 metri mono. Giulia Cerchi, specialità pinne, ha conquistato due ori nei 100 e 200 metri pinne e un bronzo nei 400 metri pinne.

Per la stessa specialità Anna Pozzati si è posizionata quindicesima nei 50 metri, dodicesima nei 100 metri e ottava nei 200 metri. Giorgia Panuccio si è classificata quindicesima nei 100 metri mono e undicesima nei 200 metri mono. Carlotta Colombo è invece arrivata dodicesima nei 100 metri mono, quattordicesima nei 200 metri mono e ottava nei 400 metri mono.Valentina Basso ha strappato un argento nei 200 metri mono e un bronzo nei 100 metri mono, mentre si è posizionata quinta nei 50 metri mono e settimana nei 50 apnea.

Per quanto riguarda il settore maschile Francesco Acquadro si è classificato sesto nei 50 metri pinne e settimo nei 100 metri mono. Leonardo Cavaggion ha vinto un argento nei 50 apnea mentre ha conquistato il quarto posto nei 50 metri mono e il ventisettesimo nel 100 metri pinne. Il più giovane tra i maschi, Pietro Pernici ha vinto i 400 metri pinne, ha conquistato un bronzo nei 100 metri pinne e un argento nei 200 metri pinne. Tutti questi risultati hanno portato la squadra a classificarsi seconda nel medagliere generale di questi campionati italiani.

Gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli si reputano soddisfatti di questi primi risultati ottenuti dopo mesi di quarantena, periodo molto difficile per gli atleti nel quale non hanno potuto allenarsi in acqua.Gli allenamenti per loro continuano anche nel mese di agosto in preparazione dei campionati italiani assoluti di settembre.