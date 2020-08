Cambio ai vertici del Ponderano Calcio, Lavecchia nuovo direttore sportivo

Cambio imprevisto ai vertici del Ponderano Calcio. Il nuovo direttore sportivo sarà Michele Lavecchia, con un trascorso da giocatore anche con la maglia nerostellata e diversi anni di esperienza maturata nel ruolo in diverse società. Roberto Zegna ha infatti comunicato la decisione di recedere dall’incarico per sopraggiunti problemi personali.

La società nel prendere atto, con dispiacere di tale decisione, lo ringrazia sentitamente per il prezioso lavoro svolto, in questo seppur breve e particolare periodo, rivolto alla imminente stagione sportiva. Al nuovo dirigente il benvenuto e l’augurio da parte di tutta la società per un proficuo lavoro, ricco di soddisfazioni e successi sportivi.

E intanto arriva il primo riscontro con la conferma del prestito di Somensi da La Biellese con il giocatore motivato e pronto a riscattarsi dopo il lungo stop dovuto ad un infortunio e alla pandemia.