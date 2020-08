Venti d'Estate all'anfiteatro di Gaglianico, bene anche il terzo appuntamento FOTO

Prosegue la serie di concerti inseriti nel programma di ‘Venti d’Estate’, una rassegna musicale organizzata nell'anfiteatro di Gaglianico. Ad aprire la kermesse lo scorso 25 luglio sono stati i Domino Lostile, una band pop rock biellese. Seconda serata all'insegna dei Modà con la cover band Stelle Kadenti per il 1° agosto e lo scorso sabato, 8 agosto, serata con i The Docks, gruppo rock torinese conosciuto soprattutto per i propri riarrangiamenti degli U2. L’ultimo appuntamento è il 22 agosto, alle nove di sera, con i Ladri di Sogni, cover band dei Nomadi. I 4 eventi di ‘Venti d’Estate’ sono realizzati con la collaborazione del Comitato Festa padronale di San Pietro e del Protectors LE Motorcycle Club.