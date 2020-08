Piccola pausa per i concerti dell'Accademia Perosi al Chiostro di San Sebastiano

Pausa brevissima per i concerti dell'accademia Perosi. La porzione di spettacoli della stagione estiva si è infatti appena conclusa con il concerto del perosiensemble al Chiostro di San Sebastiano, ma sta già scaldando i motori per essere pronta per la fine di agosto. Ancora al Chiostro, ancora all’aperto, dopo il concerto che ha segnato il ritorno dell'Accademia nel luogo in cui tutto è iniziato, come ha ricordato il Direttore Artistico della Fondazione Stefano Giacomelli in apertura del concerto, insieme al Sindaco della Città di Biella Claudio Corradino e l'Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino.

Complice una perfetta serata estiva, le sinfonie di Stamitz, la "Piccola Serenata Notturna" di Mozart e la calorosa partecipazione del pubblico biellese, il perosiensemble ha chiuso con un tutto esaurito il primo ciclo di concerti estivi post-lockdown. Le attività concertistiche del Perosi, sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e dalla Città di Biella, riprenderanno a fine agosto, con un concerto quattro mani e due pianoforti al Chiostro di San Sebastiano.

L'appuntamento è per venerdì 28 agosto alle ore 20.45 con il Duo pianistico Costa&Casanova che esplorerà la musica russa tra tradizione, folklore e innovazione. Tra i brani musiche di A.Schnittke, M.Glinka e S.Rachmaninov.Sarà possibile prenotare il proprio posto in sala nella seconda metà di agosto direttamente sul sito dell'Accademia www.accademiaperosi.org. Per chi non volesse aspettare il 28 agosto, l'Accademia sarà al Festival Sentieri e Pensieri di Santa Maria Maggiore (VB) con il pianorecital di Guido Coppin e la presentazione di fffortissimo, libro di Alberto Sinigaglia edito dal Perosi che è tra i finalisti al Premio Estense 2020, prestigioso premio giornalistico della città di Ferrara. L'autore sarà in dialogo con il giornalista Bruno Gambarotta, direttore artistico del festival. L'incontro si svolgerà il 24 agosto alle 21 nel Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore.

Prenotazioni per il 24/08 su: https://santamariamaggiore.info/sentieri/.