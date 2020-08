Il grazie di Aido agli operatori sanitari biellesi FOTOGALLERY

Si è rivelato un successo il concerto di Aido per dire grazie a tutti gli operatori sanitari, ai dipendenti dell'ospedale e ai volontari per il loro operato durante l'emergenza coronavirus.

"Siamo soddisfatti, non ci aspettavamo questo risultato - commentano i membri dell'associazione -. Anche l'assessore alla cultura Massimiliano Gaggino si è complimentato con noi, dicendo che si è trattato di uno degli spettacoli più belli nel calendario dell'estate di Biella".

Durante la serata si sono esibiti 16 artisti biellesi, che a fine concerto si sono riuniti per cantare insieme "Nel blu dipinto di blu". Quasi al termine dell'evento, i responsabili di Aido hanno donato alla dottoressa Becchi e al dottor Daloia dell'ASL Biella un quadro con l'ingrandimento di una foto al suo interno e la scritta "Grazie" creata dall'artista Arianna Tomachini con il vetro di Murano.

Il raccolto della serata verrà utilizzato sempre nell'ambito sanitario locale, ma per fornire materiale alle infermiere domiciliari.

"Per raggiungere il nostro obiettivo - spiegano da Aido - abbiamo organizzato per il 12 settembre un concerto gospel a Salussola. Con questi due eventi dovremmo raggiungere una cifra che ci permetta di coprire, se non tutta, buona parte della spesa".