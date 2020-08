Morto a 57 anni Morani ex sindaco di Strona e "il Fabrizio dell'Asl"

Si è spento Fabrizio Morani ex sindaco di Strona nella tornata elettorale 2009-2014 e impiegato storico dell'Asl Biella all'accettazione di Cossato. Aveva 57 anni. Una vita dedicata anche alla politica come consigliere comunale sempre del comune della valle di Mosso nelle varie amministrazioni.

"Conoscevo bene Fabrizio, un uomo dalla lunga presenza in amministrazione il che vuol dire aver voglia di fare bene per il paese -commenta il sindaco Davide Cappio. Un vero impegno il suo, oltre al lavoro. Voleva bene a Strona e si impegnava per il meglio del comune con azioni concrete. Per chi lo conosceva all'apparenza era una persona riservata ma era silenziosa del fare e soprattutto molto preparato. Era presidente dell'associazione volontariato stronese di cui ne andava molto fiero e ne era stato il promotore.

Con lui ho iniziato la mia esperienza da amministratore durante il suo mandato da sindaco. Era per tutti Fabrizio dell'Asl e con la sua attività di front-office era conosciuto da tutti. Attento alle esigenze di tutti, calmo pacato e determinato. Credo fosse la memoria storica delle amministrazioni comunali di Strona, un vero punto di riferimento, un amico. Lascia un gran vuoto nella comunità". Lascia la moglie Alessandra e due figli.