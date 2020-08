Lite in un bar di viale Roma: volano schiaffoni e intervengono le forze dell'ordine

Situazione non gestibile all'interno di un bar di viale Roma a Biella, nel pomeriggio di domenica 9 agosto, per una lite che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nel locale il compagno ha trovato la convivente, seduta in un tavolino, in compagnia di un altro uomo. E' iniziata la lite verbale durante la quale sono volati anche qualche schiaffone.

L'intervento delle forze dell'ordine ha di fatto placato gli animi. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 in quanto i due facinorosi non presentavano segni evidenti. Identificati i due uomini, la donna e la proprietaria del bar. I Carabinieri non hanno preso alcun provvedimento disciplinare.