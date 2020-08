In difficoltà sul sentiero del lago della Vecchia per un labrador con malore. Recuperati dai Vigili del Fuoco

Ieri, dopo la chiamata giunta in centrale di via Santa Barbara, i Vigili del Fuoco si sono messi in cammino lungo il sentiero che porta al Lago della Vecchia per recuperare un cane colto da malore e il suo proprietario in evidente difficoltà per il trasporto a valle dell'animale.

Ecco la testimonianza di chi, per primo, ha chiamato i soccorsi:

"Ieri durante un'escursione al lago della Vecchia in Valle Cervo abbiamo chiamato i soccorsi per un cane che non riusciva più a camminare.

Ho incontrato nel tardo pomeriggio, scendendo a valle, un gruppo di persone con i loro cani, uno dei quali, un grosso labrador, improvvisamente aveva smesso di camminare e lo stavano portando giù di peso aiutati solo da una coperta che fungeva da portantina.

Chiamato il 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella con l'automezzo, poichè l'elisoccorso non poteva atterrare nel punto in cui si trovava il cane ( accompagnato dalla sua padrona e altri amici)

Ho atteso a Piedicavallo il loro arrivo e li ho accompagnati indicando la strada, poi sono dovuta rientrare.

La sera ho ricevuto un messaggio da parte di Cinzia, la proprietaria, che mi ha detto che con calma e grazie all'aiuto dei VF e di un abitante che ha messo a disposizione una motocarriola erano riusciti e portare giù il cane.

Vorrei ringraziare pubblicamente i Vigili del Fuoco per l'intervento, chi ci ha dato una mano e i miei amici che hanno atteso il mio ritorno!