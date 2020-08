45 enne violento, distrugge casa e viene arrestato dai Carabinieri

La notte tra sabato e domenica l'uomo era rientrato a casa ubriaco cominciando ad inveire contro la sua compagna, urlando ed insultandola. L'episodio si innesta in una vicenda di convivenza difficile ormai da tempo, costellata da liti ed episodi di contrasto.

Nell'ultimo caso in ordine temporale, l'uomo ha danneggiato l'auto della donna, distruggendo poi gran parte delle suppellettili che avevano in casa. La donna, terrorizzata al pensiero che il prossimo bersaglio potesse essere lei, ha chiamato il 112 facendo così intervenire immediatamente tre pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Biella che hanno tentato di placare la violenza dell'uomo cercando di instaurare con lui un dialogo, provando a farlo ragionare.

L'uomo però, in preda all'ira, alla vista dei militari, ha impugnato un bastone ed ha minacciato anche loro. Si è poi barricato nel bagno e nel tentativo di fuggire dai Carabinieri, si è lanciato dalla finestra da un'altezza di cinque metri, rovinando a terra e procurandosi qualche lieve contusione. E' stato quindi trasportato in ospedale per le cure del caso. I Carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto dell'uomo nella flagranza dei reati di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale ed hanno provveduto a trasmettere gli atti al procuratore della repubblica per le sue determinazioni.