Etica ed estetica nella poesia di Tore Spanu per Su Nuraghe

Arte in genere e poesia in particolare si rapportano alla società attraverso la mediazione soggettiva del poeta. La lirica tradizionale sarda, nella sua funzione educativa, mette in versi la tensione assiologico-valoriale, etica ed estetica del poeta, mantenendo la primaria funzione costruttiva nei confronti del valore-persona in quanto specchio dell’anima e della società.

Soprattutto per questo motivo, la poesia “Sa veridade/la verità”, di Tore Spanu di Pozzomaggiore, viene inserita quale strumento didattico tra i testi del prossimo appuntamento del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.

Il Circolo Culturale Sardo di Biella “Su Nuraghe”, nell’ambito della costruzione della seconda parte del “gemellaggio tra nuraghes” con il Circolo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), organizza incontri mensili intercontinentali on-line, strumento destinato a imparare a leggere e a scrivere nella lingua materna della terra di origine e in quella di adozione.

Su indicazione dell’autore, la poesia in Italiano è curata da Roberto Perinu e Battista Saiu, tradotta in Piemontese letterario, nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

“Viviamo tempi in cui siamo invasi, sommersi da notizie fasulle, le cosiddette fake news, ma il mio personale pensiero sulla verità - dichiara Tore Spanu - è radicato “nella notte dei tempi”, in “sa notte de sos tempos mannos” , espresso nell'ultimo verso del sonetto. L'uomo - continua il Poeta - primeggiando sulla terra, pare abbia fatto a meno di uno dei grandi valori quale quello della verità, con la menzogna sempre più protagonista nella lotta tra bene e male; ma - conclude - solo dove c'è il bene, là risiede la verità”.

All’appuntamento di agosto parteciperà anche la vice presidente della Giunta regionale, Alessandra Zedda, assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.