Cerrione, parte a settembre il progetto "Aiutiamoci ad invecchiare"

Dal 1° settembre prenderà servizio, presso il comune di Cerrione, una residente che ha dato la disponibilità a seguire gli anziani del comune. Il progetto "Aiutandoci ad invecchiare", finanziato dalla Regione Piemonte, avrà la durata di 12 mesi.

"Il presente avviso è rivolto ai nostri residenti che hanno bisogno di aiuto durante le normali attività quotidiane -fa presente il sindaco Anna Maria Zerbola- come fare la spesa, recarsi dal medico, in farmacia, andare in posta o in banca. In questi giorni gli amministratori stanno predisponendo il calendario di interventi. Si invitano anche i famigliari di anziani che per motivi di lavoro non possono intervenire, a contattare gli uffici comunali per l'inserimento dell'anziano nella programmazione settimanale. Il servizio è gratuito".