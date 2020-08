Candelo, agevolazioni Tari a favore delle famiglie

Si comunica che con delibera di giunta nr. 109 del 2020 in applicazione del regolamento comunale sulla TARI sono stati stabiliti i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle famiglie residenti sulla base delle dichiarazioni ISEE. L'agevolazione può consistere nell'esonero parziale o totale del tributo sui rifiuti.

L'erogazione del beneficio è a carico del bilancio comunale e viene riconosciuto come sgravio diretto dell'avviso di pagamento relativamente all'anno 2020. Sono state individuate tre fasce in base all'ISEE che prevedono una riduzione dal 30% fino al 70% della parte variabile. Il termine per la presentazione delle domande all'Ufficio Tributi è il 30 settembre per i richiedenti per l'anno 2020.

Sul sito del Comune di Candelo è scaricabile il modello per la presentazione dell'istanza di agevolazione nella sezione Tributi-Tari.Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Tributi al numero 015 2534200/122 o per mail a ufficiotributi@comunedicandelo.it Si ricorda che lo sportello riceve su appuntamento.