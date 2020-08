La Val an Musica, pubblico entusiasta anche per il secondo appuntamento FOTO

Apprezzatissimo anche il secondo appuntamento con la kermesse "La Val an Musica" organizzata da comune e Pro Loco di Campiglia Cervo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Lo scorso giovedì è andato in scena il secondo concerto, durante il quale Giorgio Cordini si è esibito in un repertorio di De Andrè, accompagnato dal percussionista Gaspare Bonafede. Il pubblico, entusiasta, ha apprezzato l'esibizione in piazza della Chiesa.