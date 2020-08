"Caccia alle stelle", la Notte di San Lorenzo è a Bielmonte

"Caccia alle stelle" è il classico appuntamento organizzato dall'Unione Biellese Astrofili per la Notte di San Lorenzo, che si svolgerà lunedì 10 agosto a Bielmonte, con ospite Fabio Peri, direttore tecnico del Planetario di Milano.

Dopo la fine del lockdown, l'attività di U.B.A. è ripresa con cautela, ma non sono mancate le serate di osservazione, come quella del 18 luglio, riservata ai soci a causa delle restrizioni vigenti, in cui, dall'Osservatorio di Cascina San Clemente ad Occhieppo Inferiore, sono stati ammirati Giove e Saturno, i due giganti del cielo nel loro massimo splendore perchè entrambi in opposizione. "Quella sera non ci siamo lasciati sfuggire però la cometa Neowise, - dice Flavio di U.B.A. - avvistabile anche a occhio nudo nella costellazione dell'Orsa Maggiore. U.B.A. non è morta di Covid19: dopo la sospensione dell'attività, abbiamo ripreso il corso di astronomia che avevamo interrotto, portandolo a termine con le due ultime due serate sospese. Con l'allentamento delle restrizioni, non potevamo non terminare la stagione senza una serata osservativa,in un momento particolarmente interessante dal punto di vista astronomico e che ci ha ricompensato della lunga astinenza".

Dopo San Lorenzo, gli eventi di U.B.A. proseguono mercoledì 12 agosto con la Cena G-Astronomica, una serata alla scoperta di stelle e pianeti con i telescopi dell'associazione, che si terrà presso il Garden Center Peraga di Merecenasco in provincia di Torino.

Per informazioni: 015.592685; u.b.a@katamail.com ; wwwuba.altervista.org .