Toccata da un'auto mentre attraversa la strada, si salva grazie alla bassa velocità del veicolo

Apprensione ieri mattina, 8 agosto, per una donna di 81 anni investita in piazza Cossato a Biella. Mentre attraversava la strada, la donna è stata toccata da un'auto condotta da un 54enne di Miagliano, che è riuscito a frenare in tempo grazie alla bassa velocità con cui procedeva. Nessuna lesione quindi, se non un grande spavento per tutti. L'81enne è stata poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.