Auto e moto si scontrano a Mongrando, centauro in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto intorno alle 10,30 di ieri mattina, 8 agosto, in strada del Maghetto a Mongrando. A scontrarsi per cause ancora da accertare, un Fiat Doblò condotto da un 55enne di Donato e un motociclo Triumph alla cui guida c'era un 54enne residente fuori provincia. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.