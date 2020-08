Da Salussola raccolti 900 euro per una comunità di recupero ragazzi tossicodipendenti

"Desidero ringraziare tutti coloro che durante la messa di sabato o di domenica hanno contribuito a sostenere la comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti". Queste le parole del parroco di Salussola Lodovico De Bernardi, che ringrazia i cittadini per la loro generosità. La comunità di cui parla è la Comunità Lautari: fondata da un sacerdote nel 1992, ad oggi conta diverse sedi in tutta Italia, con la centrale a Brescia. "In un solo fine settimana - conclude il don di Salussola - abbiamo raccolto 900 euro. Un'occasione per far conoscere alle famiglie l’opportunità di affidare a persone più competenti ragazzi in difficoltà".