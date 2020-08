Prenderanno il via lunedì 10 agosto le opere di estensione della rete gas sulla Strada Provinciale 202 Chiavazza-Ronco Biellese, nel tratto compreso tra il km 3+320, sito a Ronco in frazione Cantone, ed il km 4+420, che si trova a Ternengo in frazione Valsera.

Fino al 18 settembre, nella fascia oraria lavorativi 8-18, sul tratto indicato saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo ed il limite di 30 km/h-