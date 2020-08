Crevacuore, lavori conclusi: ripristinata la viabilità a San Defendente

Si sono conclusi, in questi giorni, i lavori di messa in sicurezza della viabilità in Regione San Defendente, a Crevacuore. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Ermanno Raffo: “Ripristinata la viabilità veicolare dopo che il tratto era stato bloccato a seguito dei danni provocati dal maltempo nel mese di novembre dell'anno scorso. La progettazione, approvata dalla Regione Piemonte, è stato realizzata dal tecnico comunale Valeriano Zucconelli ed eseguito dalla ditta Umberto Scarlatta di Vigliano Biellese”.