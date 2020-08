Un ferragosto medievale a Magnano con il mercato dei Magnin

“Anche a Ferragosto ‘Storie di Piazza’ non si ferma, anzi, il progetto ‘Storie Biellesi 2020’, che prevedeva originariamente quattro mercati, si è ampliato in quanto altri paesi hanno chiesto di vivere l’esperienza della narrazione degli antichi mestieri. Le esperienze dei Mercati del Rinascimento ora sono ben sette: Ronco, Netro, Magnano, La Trappa, Masserano, Soprana, Miagliano. L’appuntamento del 15 agosto sarà a Magnano con il ‘Mercato dei Magnin', nell’antico Ricetto, luogo in cui sarà presente un sapore più da bottega, essendo a disposizione alcune cantine, aperte per l’occasione dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale locale, che verranno trasformate appositamente.

Il successo dei Mercati di ‘Storie di Piazza’, inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella e Piemonte dal Vivo, deriva sia al desiderio di proporre qualche evento in sicurezza, in un’estate dominata dall’emergenza sanitaria, sia dalla formula narrativa che prevede momenti di teatro, musica ed anche parecchia interazione con il pubblico, lasciando ampi margini all’improvvisazione, al coinvolgimento e al divertimento.

Il confronto con le tradizioni e le esigenze dei singoli luoghi permette all’equipe di 'Storie di Piazza’ di approfondire alcuni temi dominanti del posto, creando così nuove possibilità di racconti e nuovi mestieri. Insomma il Mercato è sempre diverso a seconda del paese e della sua storia e nel caso di Magnano verrà recuperata e narrata la leggenda che ha dato lustro al paese ovvero quella dei magnini: calderai attivi sin dal 1100, realizzavano paioli, pentole e accessori vari, e fornitori del Vescovo di Vercelli.

Non mancheranno personaggi realistici o ideali come l’immancabile Vergine delle Rocce con l’ Angelo, fuoriuscita dal quadro custodito al Museo del Territorio di Biella e dipinto da Bernardino de Conti su commissione di Sebastiano Ferrero. Poi, la mugnaia di un tempo che accoglie al suo mulino le famiglie per ridurre in farina i cereali in un’epoca in cui le terre, ricche di torrenti, facevano girare i mulini ad acqua. Presenti poi anche il pellicciaio arricchito e la verduraia, che vorrebbe svoltare e togliersi dalla miseria cambiando attività.

La fantasia sarà però anche libera di inventare ed ecco allora apparire dei nuovi viaggiatori sulla via francigena come la scrofolosa tra i mendicanti ed il mercante di spezie che ha scoperto, passando dalla Toscana, la passione tutta rinascimentale dei nuovi giochi di piazza. Sarà presente anche il carrozzone delle donnine danzatrici e di facili costumi, dirette da una siciliana determinata il cui marito, ciarlatano turco, porta una ventata di allegria e di spensieratezza dopo aver attraversato tutta la penisola per mostrare al mondo le bellezze della vera Perla d’Oriente…

Partenze ogni 20 minuti dalle 16. A seguire, alle 21, il concerto di musica antica. E’ possibile prenotare la merenda del viandante alla Locanda Borgo Antico, 015 975 6337, per trascorre un’intera giornata di festa nel Borgo di Magnano!

La prenotazione è obbligatoria, si può effettuare al 338 586 7764 e al 347 478 1815. Si è pregati di attenersi alle disposizioni del distanziamento e della visita previsti dalle ordinanze.