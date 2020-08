La musica arriva al Mucrone, concerto per chitarra con Zaccaria Roj

Arriva Mucrone in Musica. Le Funivie Oropa organizzano per domenica 9 agosto alle 15 un concerto per chitarra al lago del Mucrone. Ad esibirsi Zaccaria Roj, giovane e brillante chitarrista e compositore biellese, che proporrà brani del suo ultimo CD da solista "Memories and Visions". Il concerto gratuito è previsto per le 15 ma già alle 12 i presenti potranno ascoltare qualche brano in anteprima.

Le funivie saranno aperte dalle 8.30 sino alle 18 con orario continuato. Per Erika Vallera, consigliere fondazione funivie Oropa, la musica di Zaccaria “racconta le sensazioni che i luoghi del Biellese, dalle riserve naturali al Gorgomoro, sanno regalare. Come Fondazione Funivie siamo quindi felici di poter mettere in calendario la Sua esibizione al lago del Mucrone. Un contesto naturale che ben saprà esaltare il Suo talento e la bellezza dei brani che ci farà ascoltare”. Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina per il trasporto in funivia e nelle aree chiuse. L'area individuata per il concerto permette un ampio distanziamento delle persone.

Zaccaria Roj nasce a Biella il 14 Maggio 1986, comincia lo studio della chitarra a tredici anni grazie all'influenza del padre anch'egli chitarrista.L'attività musicale di Zaccaria inizia nel 2006 con il percorso di studio presso l'accademia moderna CPM di Milano. Nel 2014 ottiene l'attestato in chitarra acustica fingerstyle. Dopo aver suonato in varie band locali, nell'autunno 2018 inizia un percorso da solista per sola chitarra acustica e resofonica. Nel suo ultimo disco troviamo brani inediti e strumentali che regalano all'ascoltatore un'atmosfera intima, rilassata e naturalistica.