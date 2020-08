Sfugge al controllo del suo padrone e attraversa la strada: cane investito da un'auto

Ancora un investimento di animale da parte di un utente della strada avvenuto a Valle Mosso nel pomeriggio trascorso. Conseguenze nefaste per il cane non portato al guinzaglio da parte del padrone che, secondo le ricostruzioni, è sfuggito al suo controllo, ha attraversato la strada ed è stato travolto mortalmente da una vettura subito fermata a prestare soccorso. Niente da fare per l'animale e pochi danni per l'automobilista. Intervenuti i Carabinieri di Coggiola per verificare quanto accaduto.