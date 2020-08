Biella, rissa nella notte in piazza Duomo

Sono in corso gli accertamenti del caso per risalire alle cause che hanno portato un gruppo di persone a scontrarsi nel cuore della città. L’episodio sarebbe avvenuto questa notte in piazza Duomo e avrebbe visto coinvolte 10 persone.

Dalle ricostruzioni, tutto avrebbe avuto inizio da alcuni commenti rivolti ad una coppia, non graditi da un giovane tanto da provocare un'accesa reazione. Ne sarebbe nata una rissa ma all’arrivo delle forze dell’ordine quasi tutti i presenti si erano allontanati da tutte le parti a gran velocità. Sul posto due ragazzi rimasti lievemente feriti. Entrambi sono stati identificati e si sta cercando di capire cosa sia effettivamente successo.