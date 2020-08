Biella, camper perde gasolio che finisce in strada: in azione Vigili del Fuoco

Si sono concluse intorno alle 9.30 di oggi, 8 agosto, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco, intervenuti questa mattina in via Torino, a Biella. Intorno alle 8 una chiamata ha segnalato la presenza di gasolio sul manto stradale perduto da un camper in transito. Il conducente, infatti, si è accorto della perdita fermandosi nell'area di sosta di un distributore di benzina e lanciando immediatamente l'allarme. La squadra ha impiegato i mezzi d'ordinanza e risolto in poco meno di due ore la situazione.