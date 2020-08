Con Sagliano di Notte si va alla scoperta delle bellezze d'arte del paese

Vi siete mai presi il tempo per rilassarvi e osservare l'arte che vi circonda? Dagli affreschi fuori da vecchi edifici ai monumenti in piazza.Fortunatamente la Pro Loco di Sagliano Micca ha organizzato per voi una serata all'insegna della cultura, una visita guidata gratuita dei monumenti del paese con apertura straordinaria del Museo Casa Natale di Pietro Micca.

Il prossimo 13 agosto alle 20.15, il ritrovo sarà in Piazza Micca davanti al Municipio, per una visita in compagnia delle luci del tramonto.E non è finita qui, al termine della serata gli esercizi commerciali del paese omaggeranno i partecipanti di un buono sconto sulla consumazione da utilizzare presso la loro attività.Si pregano i partecipanti di presentarsi muniti di mascherina.