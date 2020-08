A Mongrando si festeggia San Lorenzo tra giochi e tante attività

Gli Amici di San Lorenzo hanno in mente qualcosa di importante per la tradizionale festività. Per domani, domenica 9 agosto, ha organizzato un giornata all'insegna del divertimento. La giornata parte dalle 9 di mattina con l'apertura dei mercatini e modellismo, a seguire dalle 10 tanti giochi per far svagare i bambini. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa alla Chiesa di San Lorenzo e per l'ora di pranzo panini a volontà. Potete trovare il programma completo nella pagina Facebook del comune di Mongrando.