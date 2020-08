"Perché evitare di recarsi all’ecocentro e scegliere di inquinare l’ambiente?", un lettore ci scrive VIDEO

Spesso, girando con la mia bicicletta, mi capita di passare sulla strada che connette Mongrando a Borriana. È un tratto piacevole da percorrere poiché è contornato dalla natura e dal verde di piante e cespugli e vicino passa anche un bellissimo fiume. Purtroppo, però, l’ultima volta che mi ci sono recato mi sono imbattuto in uno spettacolo raccapricciante: tonnellate di rifiuti buttate a bordo strada, come nulla fosse.

Ciò che mi fa sorridere è che, a pochi chilometri da lì, è possibile trovare l’ecocentro di Mongrando. Sorrido perché mi immagino questi incivili che la notte, come ladri, scaricano la spazzatura dalla propria autovettura, quando non guarda nessuno, mentre sarebbe cento mila volte più semplice andare al Consorzio Smaltimento Rifiuti. Servizio che, oltretutto, noi cittadini paghiamo: questo non è solo un danno alla natura ma anche un danno alle nostre tasche!