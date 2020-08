A Mongrando parte Fra(BI)lity tra serate a tema e incontri educativi

“E' con piacere che annuncio che il nostro comune in collaborazione con AIMA parteciperà al progetto Fra(BI)lity”. Parola dell'assessore ai Servizi Sociali di Mongrando Luisa Nasso che, in occasione della giornata internazionale dei malati di Alzheimer, ha voluto sensibilizzare l'intera comunità. “E' nostra intenzione – prosegue - informare il cittadino affinchè l'Alzheimer così come altre malattie senili non diventino nè una vergogna nè un peso per la famiglia stessa. Con questo scopo verranno organizzate delle serate a tema, per opportuna informazione, e quanto prima seguiranno le date definitive. Gli incontri volti soprattutto a formare gli esercenti hanno uno scopo educativo”.