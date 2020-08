Quando qualcuno scompare, denuncia subito: ecco cosa devi sapere VIDEO

Con il video Quando qualcuno scompare, realizzato in collaborazione con il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse completa il ciclo di tutorial realizzati per sensibilizzare sul fenomeno ed informare su come muoversi nel caso di scomparsa di un familiare per favorire il buon esito delle ricerche. Primo consiglio, non esitare: denunciare subito.

“Il tutorial – si legge sul sito del Ministero dell'Interno - spiega anche come funziona il sistema di ricerca, che si attiva a livello provinciale, coordinato dalla prefettura tertitorialmente competente, nel rispetto del piano nazionale adottato dal Commissario straordinario. In tutti i casi di scomparsa, con accorgimenti mirati nel caso si tratti di un soggetto vulnerabile, come un bambino, un minorenne o una persona anziana, è fondamentale la tempestività, segnalando al più presto l'allontanamento direttamente alle Forze di polizia o chiamando il Numero unico di emergenza europeo, il NUE 112, ricorda l'ufficio del Commissario”.

Il tutorial è parte della campagna di comunicazione che partirà dopo l'estate sulla Tv, radio, web e social per diffondere informazioni, consigli, contatti a cui rivolgersi. Essere più consapevoli della necessità di agire seguendo certe indicazioni, infatti, aumenta sensibilmente le possibilità che le ricerche si concludano positivamente.